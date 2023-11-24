Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.



15. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon 2’si lig, 1’i de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.



Evinde 22 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.



Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6’sında da kalesini gole kapadı.



Muslera ile Sanchez sınırda

Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Okan Buruk ile Fatih Tekke, 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.



Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.