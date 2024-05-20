Buna tepki gösteren Galatasaraylı yöneticiler ile sarı-lacivertliler arasında hem saha içinde hem de soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Derbi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımı tebrik etmek için RAMS Park’a geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Sarı-kırmızılı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Bunun üzerine Galatasaraylı idareciler tepki gösterince saha içinde tekrar gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek Fenerbahçeli yönetici ve oyuncuları soyunma odasına aldı.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Sarı-lacivertli kafile, stattan çıkış yaparken yine sarı-kırmızılı yetkililerle tartışma yaşasa da güvenlik ekipleri olayların büyümesini engelledi.