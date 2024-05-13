Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 37. haftada Galatasaray'ın, şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligde birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.
Trendyol Süper Lig 37. hafta programı şöyle:
17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe