Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Ahmet Okatan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Türk futbolunda bahis ve maç sonuçlarını etkileme iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında profesyonel futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte tutuklama kararları da peş peşe geldi.

2023–2024 Sezonuna Uzanan Soruşturma

Başsavcılık tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturmaları” dosyası, özellikle alt liglerdeki maçlara yönelik şüpheli temaslar ve finansal hareketler incelenerek genişletildi.

Soruşturmanın odağında, 2023–2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir maçta bahis amaçlı manipülasyon yapıldığı iddiası bulunuyor. MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden alınan kayıtlar ve PFDK’nın hak mahrumiyeti kararları dosyanın genişlemesinde kritik rol oynadı.

37 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 37 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sevk edilenler arasında şu isimler yer aldı:

Metehan Baltacı (Galatasaray)

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Zorbay Küçük (Üst klasman hakemi)

Murat Sancak (Eski Adana Demirspor Başkanı)

Futbolcular, yöneticiler ve teknik heyetten çeşitli isimler

29 Kişi İçin Tutuklama Talebi

Savcılık ifadeleri sonrası:

✔ 29 şüpheli ağır ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk edildi.

✔ Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Murat Sancak gibi isimler bulunuyor.

Diğer yandan 10 şüpheli için adli kontrol talep edildi.

Tutuklama Kararları Çıktı

Mahkeme, sevk edilen isimlerden bir kısmı hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan isimler:

Murat Sancak

Metehan Baltacı

Dosyadaki diğer bazı şüpheliler

Bu kişiler, "6222 sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında cezaevine gönderildi.

10 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Şüphelilerden Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender ve 6 isme daha “imza atma” şartıyla adli kontrol uygulandı.

Ahmet Çakar Hastanede

Gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo tedavisine alındı. Tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın Arka Planı

Savcılık, soruşturmanın ikinci bölümü kapsamında şu tespitlere odaklanmış durumda:

Futbolcuların kendi takımlarının maçlarına bahis oynaması

Başkası adına yasal bahis sitelerinde işlem yapan profesyonel futbolcular

Maç sonucu manipülasyonu tespit edilen Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşması

Ümraniyespor–Giresunspor maçında anlaşmalı bahis şüphesi

Şüpheli banka hareketleri nedeniyle eski başkan ve hakemler hakkında gözaltı kararları

Toplam 46 kişi için yakalama kararı çıkarıldı; bunlardan 38’i gözaltına alındı, 5 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

Türk futbol tarihinin en kapsamlı bahis soruşturmalarından biri olan operasyonla ilgili yeni kararların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Spor camiası, federasyonlar ve kulüpler gelişmeleri yakından izlerken, kamuoyunda da sürece ilişkin tartışmalar sürüyor.