İş kurmak isteyenler için sıfırdan bir marka oluşturmak, tanınmış markalarla rekabet etmeyi zorlaştırıyor. Girişimciler, çözümü franchise sisteminde buluyor. Çalışmada dikkat çekici bir diğer detay olarak ise pandemi sürecinde zor dönemden geçen franchise sahiplerinin yüzde 50'sinin iş ağlarının desteğiyle enflasyonist baskıları ve salgın dönemindeki diğer iş zorluklarıyla daha iyi başa çıkabildiklerini belirtmeleri oldu. Maydonoz Döner’in kurucusu ve Genel Müdürü Ömer Şeyhin de yeni nesil franchise sistemleriyle yatırımcılara sundukları fırsatları anlatarak, sektörün dinamiklerini değerlendirdi. Faaliyetlerine yaklaşık 5 yıl önce başlayan Maydonoz Döner olarak mottolarının yeni nesil franchise modeli olduğunu söyleyen Şeyhin, “Günümüzde yatırım yapmak isteyenler, müşterilerin güvenlerini kazanmaları, lezzeti tutturabilmeleri, pazarlama kampanyaları derken hatırı sayılır bir zaman ve maliyet kaybı yaşıyor. Öncelikle kadın ve genç girişimcilerimize destek olmak adına kurulduğumuz günden itibaren düşük maliyetli, kârlı yatırımla bayilik ağımızı genişlettiğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.



“Hedefimiz Avrupa’da daha fazla şubeleşmek”

“Ürünlerimizin üretimini çok kısa sürede tamamen kendimiz yapar hale geldik. Bu üretim gücümüz de bayilerimizin kazancından geliyor. Bayilerimiz doğru ve kaliteli hizmet verirken, biz de en kaliteli üretim için son teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz” diyen Şeyhin, “Pandemi sürecinde diğerleri gibi yiyecek içecek sektörü de en çok etkilenenler arasındaydı. 2019'da 11 şubemiz vardı. Ağır ama emin adımlarla geçirdiğimiz o dönemde 5 şube daha açtık. Ardından hızlı bir yükselişe geçtik ve kısa sürede 180 şubemiz daha açıldı. Bugün 2 bin 500 metrekarelik kendi üretim tesisimiz, 2 bin metrekare kapalı alanı olan lojistik depomuzla ve kendi sevkiyat ağına sahip bir marka olarak yurt içinde ve globalde güçlü adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Franchising ekosistemindeki istihdam sayısının 2023'te yüzde 3 artarak 8,7 milyona ulaşacağının altını çizen Şeyhin, “Yurt dışı operasyonlarımızı da Gürcistan'ın Batum şehrinde başlattık. Sonrasında Tiflis'te de bir şube açtık ve bir diğerini de yakın zamanda açacağız. Almanya Stuttgart’ta şube açılışımız için gerekli kiralama süreçlerini tamamladık ve tadilat sürecinin sonuna geldik. Şimdiki hedefimiz de Avrupa'daki ve Türkiye’deki şube sayılarımızı artırarak daha çok kişiye iş imkanı ve istihdam kazandırmak. Bugün, markamız, üretim tesislerimiz ve şubelerimizle birlikte istihdam sayımız 3 bine yaklaştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tam donanımlı iki üretim tesisine sahip olduklarını ve franchise noktalarına kendi lojistik araçlarıyla ücretsiz dağıtım yaptıklarını kaydeden Şeyhin, "3 bin 500 metrekare alana sahip yeni üretim tesislerimiz, son teknoloji üretim ekipmanları ve sürdürülebilir üretim prosesleri ile donatıldı. Avrupa’daki tesislerimiz de döner üretim alanında en iyilerinin başında geliyor. Avrupa’da sahip olduğumuz üretim tesislerimiz ile bir Türk markasının Avrupa’da hızlı ve kaliteli büyüme gücünü artıracağız. Bu sayede ürün kalitemizi daha da yükseltecek ve çevreye olan duyarlılığımızı artıracak bir alan oluşturduk. Ayrıca yeni üretim tesislerimizde çalışanlarımıza modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktan dolayı da mutluyuz. Bu yatırım, franchise noktalarımıza ve müşterilerimize daha hızlı ve daha verimli hizmet sunma kapasitemizi artırmamıza da olanak tanıyacak. Ürünlerimizi daha hızlı bir şekilde üretebilir ve teslimat sürelerini kısaltabiliriz. Bu da franchise noktalarımıza daha fazla esneklik ve rekabet avantajı sağlayacak" dedi.



“AR-GE çalışmalarımız sonucu 40 farklı baharatla özel bir sos hazırladık”

Gıda standartlarına uygun bir şekilde geleneksel lezzet dönere yeni bir tat katmak adına uzun AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirten Şeyhin, "Özel soslu dönerin yeni adresi ve tadı olmak istedik. Uzun ürün geliştirme çalışmaları sonunda 40'a yakın baharatla tatlandırdığımız özel soslu dönerimizle 7'den 70'e her yaştan insanın damak tadına hitap ediyoruz. Özel soslu et döner ve tavuk dönerlerimizi incecik taş fırın lavaşlarıyla servis ediyoruz. Ayrıca çok sevilen ürünlerimizden olan May Tako'nun mucidi olduk. Döner sektörünün menüsüne yeni bir ürün eklenmesine öncülük ettik. Et döner ve tavuk döner başta olmak üzere menümüzde toplam 34 tane ana ve yan ürünle hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerin en çok tercih ettiği 45 santimetrelik dürüm dönerimiz en popüler ürünler sıralamasının başında diyebilirim” diye konuştu.