Yanan ormanlarda “altın değerinde” mantar: Kuzugöbeği köylünün yeni umudu oldu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçen yıl meydana gelen büyük orman yangınının ardından zarar gören binlerce hektarlık alan, bu kez bambaşka bir zenginlikle gündemde. Yangında tahrip olan yaklaşık 2 bin 736 hektarlık bölgede, bahar yağmurlarıyla birlikte kuzugöbeği mantarı adeta patlama yaptı.
Dünyada da değerli bir tür olarak bilinen ve kilogramı bölgeye göre 600 ila 1000 lira arasında değişen kuzugöbeği mantarı, köylüler için önemli bir gelir kapısına dönüştü. Kurutulmuşunun ise 7 bin liraya kadar alıcı bulduğu belirtiliyor.
Yangından etkilenen alanlarda temizlik ve kesim çalışmaları sürerken, bölge halkı sabahın erken saatlerinden itibaren ormanlık alana giderek mantar topluyor. Kastamonu merkezden ve çevre illerden gelen vatandaşlar da bu yoğunluğa katılıyor.
“100 kilometre yol gidip mantar topluyorum”
İl merkezinden her gün yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek mantar toplamaya gelen Salih Başçı, yaşanan yangının büyük bir yıkım olduğunu ancak ortaya çıkan kuzugöbeği mantarının köylüye nefes olduğunu söyledi. Başçı, “Ormanlarımız yandı, her şeyimizi kaybettik. Ama şimdi bu mantar bizim geçim kaynağımız oldu” dedi.
Başçı, topladıkları mantarları hem tükettiklerini hem de sattıklarını belirterek, yoğun talep nedeniyle ürünün gelir sağladığını ifade etti.
“Yanan yerlerde daha çok çıkıyor”
Bölge sakinlerinden Abdullah Keleş ise kuzugöbeği mantarının özellikle yangın görmüş alanlarda daha fazla çıktığını belirtti. Fiyatların bölge içinde düşük kaldığını savunan Keleş, aynı ürünün yurt dışı ve büyük şehirlerde çok daha yüksek fiyatlara satıldığını söyledi.
Keleş ayrıca mantarın Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiğini, turistik bölgelerde ise tabak fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.
Köylü için yeni bir ekonomik fırsat
Uzmanlar ve bölge halkı, kuzugöbeği mantarının hem doğal bir ürün hem de kırsal ekonomi için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini belirtiyor. Özellikle yangın sonrası oluşan ekosistem değişimi, bu değerli mantarın ortaya çıkışını artırmış durumda.
Bölge halkı ise hem doğanın yeniden canlanmasını hem de bu süreçten elde ettikleri geliri umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyor.