Tarım teşkilatı koyunu 9 doğuran besiciyi ziyaret etti

Pınarkent Mahallesi’ndeki çiftlikte yaşlı kadın çiftçi Perihan Doğan ile oğulları Cemil ve Atilla Doğan tarafından yetiştirilen koyun, doğum sonrası özel bakıma alındı. 9 yavrudan 3’ü dişi olurken, yavruların sağlık durumları yerinde kontrol edildi.
Tarım İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut ve Denizli Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, işletmeyi ziyaret ederek yetiştiricileri tebrik etti.
İl müdürü Zayim, “Koyunların tek seferde 5-6 yavru doğurduğuna sık rastlıyorduk, ancak 9 yavru çok nadir bir durumdur. Doğumun verimli olması koyunun doğru beslenmesi ve koçun döl verimiyle ilgilidir” dedi.
Cemil Doğan ise, “6 yıl önce Aydın’dan getirdiğimiz 4 Çeşme sakızı koyunla hayvancılığa başlamıştık. Şimdi 250 hayvanlık bir çiftliğe ulaştık. Bu kadar fazla yavru görünce hem şaşırdık hem de çok sevindik” şeklinde konuştu.