Tarım teşkilatı koyunu 9 doğuran besiciyi ziyaret etti

Cemil Doğan ise, “6 yıl önce Aydın’dan getirdiğimiz 4 Çeşme sakızı koyunla hayvancılığa başlamıştık. Şimdi 250 hayvanlık bir çiftliğe ulaştık. Bu kadar fazla yavru görünce hem şaşırdık hem de çok sevindik” şeklinde konuştu.