Erdoğan: “Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var”

Terörle mücadelede gelinen noktaya da değinen Erdoğan, yıllarca terör tehdidi nedeniyle girilemeyen bölgelerde artık güvenliğin sağlandığını belirtti. “Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli” diyen Erdoğan, güven ortamının yatırımı ve istihdamı artırdığını ifade etti.