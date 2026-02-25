Erdoğan: “Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde polis, jandarma, Sahil Güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada her gün yeni krizlerin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, “Her gün yeni bir krizin ve gerilimin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi incelikle planlıyor, her adımımızı dikkatle atıyoruz” dedi.
Erdoğan, “Her hesaba karşı unutmayın bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var” ifadelerini kullandı.
“Dirliğimizi ve birliğimizi koruyan sizlersiniz”
Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Erdoğan, güvenlik güçlerine hitaben, “Ucunda şehadet olsa bile hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan dirliğimizi ve birliğimizi koruyan sizlersiniz. Türkiye bugün dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur ve istikrar adasıysa bunda en büyük pay sizlerindir” dedi.
Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle, organize suç yapılarıyla ve düzensiz göçle mücadelede kritik rol üstlendiğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz ve Gezi olayları gibi süreçlerde devletin bekasına yönelik girişimlerin bertaraf edildiğini söyledi.
“Devletimizin güvenliğine el uzatana tepelerine binmeye devam edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerine desteklerinin süreceğini vurgulayarak, “İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize ve demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yeniden şekillenen küresel sistemde daha güçlü bir konuma geldiğini dile getiren Erdoğan, “Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü, müteakkız ve muktedirdir. Bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye’yi süratle inşa ediyoruz” dedi.
“Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli”
Terörle mücadelede gelinen noktaya da değinen Erdoğan, yıllarca terör tehdidi nedeniyle girilemeyen bölgelerde artık güvenliğin sağlandığını belirtti. “Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu da o kadar güvenli” diyen Erdoğan, güven ortamının yatırımı ve istihdamı artırdığını ifade etti.
Gabar’daki petrol üretimine atıfta bulunan Erdoğan, enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasıyla refah seviyesinin yükseldiğini söyledi.
“Terörsüz Türkiye süreciyle başarıları ileri taşıyoruz”
Konuşmasının sonunda “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Erdoğan, bu sürecin güvenlik güçlerinin mücadelesi, gazilerin cesareti ve şehitlerin fedakârlığı sayesinde ilerlediğini kaydetti.
“Anaların ağlamadığı, ocaklara ateş düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” diyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü bir Türkiye hedeflediklerini sözlerine ekledi.