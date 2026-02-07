Özdemir Bayraktar’ın yaşam öyküsü belgesel oldu

Çekimler 3 yıl sürdü

Belgesel projesi üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirilen çekimlerde, geniş içerikli bir arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar’ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar Ailesi’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde, askerlerle birlikte yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları farklı yönleriyle detaylı bir şekilde aktarıldı.