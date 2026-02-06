Avrupa Kış Sporları Haftası Etkinlikleri Hakkâri’de Coşkuyla Kutlandı

Hakkâri Valisi Ali Çelik, etkinliklere katılarak sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında kar raftingi, kayak, kar voleybolu, bilek güreşi, yamaç paraşütü, geleneksel okçuluk ve geleneksel güreşler olmak üzere birçok branşta spor faaliyetleri düzenlendi. Vali Çelik, müsabakaları yerinde izleyerek sporcularla sohbet etti.
Etkinlikler kapsamında açıklamalarda bulunan Vali Çelik, 1-8 Şubat tarihleri arasında Avrupa genelinde kutlanan Kış Sporları Haftası’nın, zorlu kış şartlarına rağmen bireyleri sporla buluşturmayı amaçladığını belirtti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çeken Çelik, spor aracılığıyla farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.
Avrupa Kış Sporları Haftası’nın Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu öncülüğünde 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini ifade eden Çelik, Hakkâri’nin bu iller arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliklerin Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Samsun, Rize, Kahramanmaraş ve Hakkâri’de gerçekleştirildiğini aktardı.
Hakkâri’nin doğal koşullarının kış sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çelik, Avrupa’nın uzun vadeli iklim projeksiyonlarında yüksek kar potansiyeline sahip iller arasında Hakkâri’nin öne çıktığını söyledi. Mergabütan Kayak Merkezi’nin uzun süre kış sporlarına imkân tanıyan nadir merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Çelik, yapılacak yatırımlarla bölgenin önemli bir cazibe merkezi hâline geleceğini ifade etti.
Hakkârili gençlerin ve her yaştan vatandaşın kış sporlarına ilgi gösterdiğini belirten Çelik, gençlere kayak ve kış sporlarını bırakmamaları çağrısında bulundu. Çelik, “Kış sporları hem keyifli hem de sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecek,” dedi.