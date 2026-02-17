Galatasaray’dan Tarihi Gece! Juventus’a UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 Gollü Şok

Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği İtalyan temsilcisi Juventus’u 5-2’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.
Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynarken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Fransız futbolcu Sacha Boey kaydetti. Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.
Galatasaray’ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşılaşmasıyla 4 maç sonra forma giydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Alman futbolcu Leroy Sane, sakatlığının ardından ilk kez bu müsabakada görev aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan takımı Juventus’u 5-2 mağlup ederek, rövanş için avantajlı skor elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı müsabakadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı. Cimbom bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.