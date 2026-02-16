Çağrı Bey Somali yolcusu: Türkiye’den enerji alanında tarihi adım

Libya ve Pakistan hamlesi



Bayraktar ayrıca Pakistan deniz sahalarında bu yıl sismik çalışma planlandığını, Libya’da ise yeni lisanslama turunda biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada arama hakkı elde edildiğini açıkladı. Türkiye Petrolleri’nin İspanyol enerji şirketi Repsol ile yüzde 40 ortaklıkla faaliyet göstereceğini belirtti.



2026 yılı başından bu yana ExxonMobil, Chevron ve BP ile stratejik anlaşmalar imzalandığını ifade eden Bayraktar, hedeflerinin 2028’de günlük yaklaşık 1 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.