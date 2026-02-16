Çağrı Bey Somali yolcusu: Türkiye’den enerji alanında tarihi adım

Törende konuşan Bayraktar, “İlk defa derin deniz sondaj gemimiz, Mavi Vatan dışında göreve çıkıyor. Uluslararası ve kıtalararası operasyonla yeni bir döneme geçiyoruz” dedi.
İlk kez Mavi Vatan dışına
Türkiye’nin petrol ve doğal gaz aramacılığında tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirten Bayraktar, geminin Somali açıklarında derin deniz sondajı gerçekleştireceğini açıkladı. Türkiye ile Somali arasında 7 Mart 2024’te imzalanan hükümetler arası anlaşma ve devamındaki üretim paylaşım sözleşmeleriyle enerji iş birliğinin hukuki zemininin oluşturulduğunu hatırlattı.
Bayraktar, 2024 Ekim ayında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali’ye gönderildiğini ve yaklaşık 9 aylık çalışma sonucunda 4 bin 465 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplandığını ifade etti. Yapılan analizler doğrultusunda Mogadişu’ya 372 kilometre uzaklıkta, 3 bin 500 metre su derinliğinde ve toplam 7 bin 500 metre derinlikte sondaj yapılmasına karar verildiğini söyledi.
45 günlük zorlu rota
7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Çağrı Bey’in 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip olduğunu belirten Bayraktar, geminin 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiğini kaydetti.
Kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı’nı kullanamayacak olan geminin Akdeniz’i geçerek Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılacağını, Ümit Burnu’nu dolaşarak yaklaşık 45 gün sonra Somali’ye ulaşacağını aktaran Bayraktar, nisan ayında “Curad-1” kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlanmasının planlandığını açıkladı.
Donanma ve destek gemileri eşlik edecek
Gemide yaklaşık 180 personel görev alacak. Operasyon süresince Türk donanmasına ait TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemileri güvenlik desteği sağlayacak. Ayrıca Altan, Korkut ve Sancar isimli destek gemileri lojistik, yakıt ikmali, personel transferi ve acil müdahale faaliyetlerini yürütecek.
Filo 6 sondaj gemisine ulaştı
2025 yılında filoya katılan Çağrı Bey ve Yıldırım gemileriyle birlikte Türkiye’nin sondaj gemisi sayısının 6’ya çıktığını belirten Bayraktar, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik gemileriyle birlikte Türkiye’nin dünyanın en büyük 4’üncü deniz arama filosuna sahip ülkesi konumuna yükseldiğini ifade etti.
Yıldırım gemisinin ise Karadeniz’deki arama ve üretim faaliyetlerine katılmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Libya ve Pakistan hamlesi
Bayraktar ayrıca Pakistan deniz sahalarında bu yıl sismik çalışma planlandığını, Libya’da ise yeni lisanslama turunda biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada arama hakkı elde edildiğini açıkladı. Türkiye Petrolleri’nin İspanyol enerji şirketi Repsol ile yüzde 40 ortaklıkla faaliyet göstereceğini belirtti.
2026 yılı başından bu yana ExxonMobil, Chevron ve BP ile stratejik anlaşmalar imzalandığını ifade eden Bayraktar, hedeflerinin 2028’de günlük yaklaşık 1 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.
“Stratejik ortaklık derinleşiyor”
Törene katılan Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed de Çağrı Bey’in Somali’de arama yapmasının iki ülke ilişkileri açısından son derece önemli olduğunu belirterek Türkiye’ye teşekkür etti.