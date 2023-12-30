Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa yaşanan sıkıntılar sebebiyle ertelendi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe kafilesi Türkiye’ye döndü. Sarı-lacivertli takım,Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan havalanan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, “Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımdan önce iniş yapan Başkan Ali Koç ise takım otobüsünün hareket ettiği sırada özel aracıyla havalimanından ayrıldı.

