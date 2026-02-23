Fenerbahçe Beko Kupayı Üst Üste 3. Kez Kazandı

İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesi büyük heyecana sahne olurken, sarı-lacivertliler özellikle ikinci yarıdaki etkili performansıyla farkı açarak şampiyonluğa uzandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş ilk periyodu 24-22 önde tamamladı. Ancak ikinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe devreye 46-42 üstün girdi.
Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran ve hızlı hücumlarla skor üreten sarı-lacivertliler, son çeyreğe 70-56’lık avantajla girdi. Final periyodunda da kontrolü bırakmayan Fenerbahçe mücadeleyi 91-74 kazanarak kupaya uzandı.
Fenerbahçe’de başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki disiplinli oyun ve rotasyon katkısı dikkat çekerken, Beşiktaş cephesinde Dusan Alimpijevic’in öğrencileri ilk yarıdaki direncine rağmen ikinci yarıda rakibin temposuna karşılık veremedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajda, 40. Erkekler Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Beko’yu tebrik ederek finalde mücadele eden Beşiktaş’ı da performansından dolayı kutladı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndaki istikrarlı performansını sürdürerek organizasyondaki en başarılı takımlar arasındaki yerini bir kez daha pekiştirdi. Sarı-lacivertliler, üst üste üçüncü şampiyonlukla Türk basketbolunda gücünü bir kez daha ortaya koydu.