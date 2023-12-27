İlçeye bağlı Eriklimanı Mahallesinde belediye tarafından hizmet getirme amaçlı doğalgaz çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmayla mahalleye giden bir yol kapandı. Mahalle sakinleri ise alternatif yolu kullanmak zorunda kaldı. Bu kez çalışma yapılan tamamlanmadan alternatif yolda da doğalgaz çalışmaları başlatılınca mahalle sakinleri evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Evlerinde hasta olan vatandaşlar acil durumlarda yoldan arabaların geçmesinde sıkıntı yaşamaya başladı. Bu durumun üzerine mahalle sakinleri de olaya tepki gösterdi. Derepazarı Belediyesi’ne tepki gösteren mahalle sakinleri bitmek bilmeyen çalışmaların bir an evvel tamamlanarak trafiğe açılmasını bekliyor.

