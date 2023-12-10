Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen ilk kadın mitinginin 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. İl merkezinde bulunan Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar, önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kadın dernekleri üyeleriyle siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, mitingin 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı heykellerine çelenk bıraktı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kadınlar, 104 yıl önceki birlik ruhunu yaşattı. Yürüyüşe, Kastamonu'nun ilçelerinde yaşayan kadınlar da yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşe katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri ve STK temsilcileri de kadınlarla birlikte yürüdü. Yürüyüşte bazı vatandaşlar ise İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekmek için Filistin bayrakları ile yürüdü.

