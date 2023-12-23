Yüksek besin değeri ve lezzeti ile Karadeniz’de en çok sevilen balıklar arasında yer alan zargana, Sinop’taki tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. İçinde bulunan yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülen zargananın gözlere ve kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor. Ayrıca küçük tür balıkların avlanmasında yem olarak kullanılıyor.

Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, “Ben zarganaya vücudun yakıtı olan balık diyorum. Omega-3 ve fosfor kaynağı olduğu için mutlaka tüketilmesi gereken bir balık. En azından yılda 2 defa tüketilmesi sağlık açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem ızgara hem de tavada yenilebilir ama buğulaması çok daha lezzetli olur” dedi.

Sinop’ta az miktarda bulunan zargana balığı kilogramı 150 TL’ye satılıyor.