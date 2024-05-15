İlçenin Köseli Mahallesi'ne yaklaşık 300 dönümlük alana 2015 yılında tek gövde sistemi ile dikilen fidanlar, fındıkla dolmaya başladı. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 300 dönüm alana kurulan çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Çiftlik hakkında açıklama yapan proje koordinatörü Oltan Köleoğlu, bu sistem ile verimin Türkiye ortalamasının 5 katına kadar artabileceğini belirterek, "Fındık çiftliği haline getirilen alanda modern tarım uygulamalarının çevreci bir anlayışla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çiftlik, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta üretim ve kalitenin artmasına öncülük yapacaktır. Halen dekar başına 100 kilogram olan Türkiye üretimini 400-500 kilograma çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.