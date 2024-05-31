Milletler Ligi’nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.

SETLER: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25

SÜRE: 1 saat 50 dakika

SALON: College Park Center, Arlington

HAKEMLER: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)