A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki C Grubu’ndaki dördüncü maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Milliler, gruptaki beşinci ve son maçında yarın saat 21.00’de Almanya ile karşılaşacak.



Salon: Castello

Türkiye: Hande, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Ayça, İlkin)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantantze, Anthouli, Nikologianni, Artakianou (L) (Tontai, Spanou, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Setler: 26-24, 25-16, 28-26

Süre: 1 saat 24 dakika (29, 23,32)