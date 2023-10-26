Fenerbahçe zirveyi bırakmadı!

Maçtan Dakikalar

26. dakikada Batshuayi’nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fred’in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Sluga meşin yuvarlağı uzak direğe çeldi. Burada topla buluşan Tadic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Piotrowski’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada sol taraftan Oosterwolde’nin ortasında ön direkte Batshuayi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

42. dakikada Fred’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

52. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde’nin yerden içeri çevirdiği top Batshuayi’ye çarparak havalandı. Havalanan topu Zajc, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

65. dakikada sol taraftan Ludogorets’in kullandığı köşe atışında kale önünde Naressi’nin röveşata vuruşunda Becao’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Piotrowski’nin ara pasında Tekpetey topla buluştu. Ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Tekpetey’in vuruşunda İrfan Can’a çarpan top kale önünde bulunan Duah’ın önünde kaldı. Duah’ın ıska geçtiği meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı..

90+3. dakikada Szymanski’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Ferdi Kadıoğlu dk. 63), Becao, Djiku, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Fred (Szymanski dk. 63), Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 63), Kent (Cengiz Ünder dk. 90), Batshuayi (Umut Nayir dk. 81)

Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Muhmmet İmre, Efekan Karayazı, Dzeko

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko (Russo dk. 90+1), Verdon, Nedyalkov, Pedrinho, Piotrowski, Gonçalves (Yankov dk. 85), Tekpetey, Vidal (Delev dk. 72), Seco (Duah dk. 72)

Yedekler: Padt, Pepelyashev, Terziev, Son, Russo, Nedelev, Tissera, Mounir

Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev

Goller: Batshuayi (dk. 42), Zajc (dk. 52 ve 90+3) (Fenerbahçe), Becao (dk. 65 k.k.) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Naressi, Tekpetey, Piotrowski, Delev (Ludogorets), Djiku, Becao, Crespo (Fenerbahçe)