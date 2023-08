Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Zajc’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Jug, topu kontrol etti.

11. dakikada Jukupovic’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

17. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tadic’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla Batshuayi’nin arka direğe ortasında İrfan Can meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada sol kanattan Oosterwolde’nin ortasında defanstan dönen topa ceza sahası içinde Tadic’in vuruşunda önce savunmaya ardından da direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Peres ceza sahası içinde Jakupovic’i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jakupovic’in vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ferdi’nin pasında topla buluşan Miha Zajc’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

55. dakikada Dusan Tadic'in arka direğe ortasında Batshuayi’nin indirdiği topa bomboş durumda Zajc’ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

60. dakikada Milec’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta İrfan köşeye giden topu kornere çeldi.

66. dakikada tribünde çıkan olaylardan dolayı karşılaşma 32 dakika durdu.

69. dakikada Brnic'in ceza sahasına ortasında Marko Bozic’in şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

70. dakikada Jayden Oosterwolde’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutu dışarı çıktı.

78. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Szymanski’nin gelişine sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

80. dakikada sol kanattan son çizgiye inen King’in yerden ceza sahasına pasında Tadic, topu filelere yolladı. 0-3



Stat: Ljudski Vrt

Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata (Strajnar dk. 68), Pihler (Lausic dk. 46), Lorber (Bozic dk. 68), Repas (Antolin dk. 83), Skuka (Ilicic dk. 58), Brnic, Jakupovic

Yedekler: Zalokar, Bergsen, Karic, Mitrovic, Zinic, Rafiu, Tine Cuk,

Teknik Direktör: Damir Krznar

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi (Mert Müldür dk. 68), Samet (Djiku dk. 46), Luan Peres, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Zajc (Bartuğ Elmaz dk. 86), Szymanski, İrfan Can Kahveci (King dk. 79), Tadic, Batshuayi (Umut Nayir dk. 68)

Yedekler: Altay, Furkan Onur Akyüz, Kent, Bartuğ Elmaz, Yusuf Kocatürk, Efekan Karayazı, Dzeko

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: İrfan Can (dk. 17), Szymanski (dk. 78), Tadic (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Skuka, Milec, Uskokovic (Maribor)