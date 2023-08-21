Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Fofana’nın soldan ortasında Laura’nın kafasını sıyıran top direğin sağından auta çıktı.
8. dakikada ceza sahası dışından topa ser vuran Ntcham’ın şutu az farkla direğin sağından dışarı çıktı.
9. dakikada Tadic’in sağ kornerden direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Okan parmaklarının ucuyla çeldi.
15. dakikada Cengiz’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko’nun şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada Fred’in ortasına iyi yükselen Tadic’in kafa vuruşu az farkla direğin solundan auta çıktı.
45. dakikada Oosterwolde’un ceza sahası içi sol çaprazdan sert ortasında kaleci Okan’dan seken topu 6 pasta tamamlamak isteyen Mert Hakan’ın şutu kornere çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Oosterwolde'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fred'in şutu az farkla üstten auta çıktı.
56. dakikada Tadic'in ceza sahası çizgisine çıkardığı topta kaleyi cepheden gören Cengiz'in şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla oyun alanına çeldi.
62. dakikada Cengiz'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1
72. dakikada Tadic'in ara pasında topu önünde bulan Fred'in şutu filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Volkan Bayarslan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
90+8. dakikada İrfan Can'ın ara pasına iyi hareketlenen Szymanski'nin aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 0-2
Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 59), Oliver Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 86), Kingsley Schindler, Marc Bola (Muhammet dk. 86), Emre Kılınç (Osman Çelik dk. 72), Moryke Fofana (Marius dk. 59) Gaetan Laura
Yedekler: Szumski, Nanu, Soner Gönül, Satka, Yunus Emre
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Mert Müldür dk. 78), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Bartuğ dk. 85), Mert Hakan (Szymanski), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 64), Tadic, Dzeko (Umut Nayir dk. 78)
Yedekler: Altay, Emir, Kent, King, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Dzeko (dk. 62), Szymanski (dk. 90+8) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Van Drongelen (Y. Samsunspor), Mert Müldür (Fenerbahçe)