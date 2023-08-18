Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan atıkların kaynağında azaltılması, kontrol altına alınması, israfın önlenmesi ve atıkların geri kazanımı için çalışmalar devam ediyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi, iyileştirilmesi ve yeşil ekonomiye kazandırarak sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ülkede eş zamanlı başlattığı 'Sıfır Atık Hareketi' projesi, Fatsa Belediyesi tarafından başarıyla yürütülüyor.

Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Özcan Ateşli, 2019 yılında Fatsa’da sıfır atık yönetim sisteminin kurulma çalışmaları başladıktan sonra şehrin muhtelif yerlerinde 300 adet toplama noktası oluşturularak, vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. İlk yıllarda ilçede aylık 5 ton civarında toplanılan ambalaj atığı miktarını bugün itibariyle 210 tonlara çıkardıklarını ifade eden Ateşli, "Gerek okullarda verdiğimiz sıfır atık, iklim ve çevre eğitimleriyle, gerekse 14 merkez mahallelerimiz başta olmak üzere ilçe genelinde oluşturduğumuz toplama noktaları ile 210 tonlara çıkarmış bulunmaktayız. Ayrıca ilçemiz sıfır atık yönetim planı dahilinde planladığımız ve 2023-2024 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz 'Fatsa Belediyesi Atık Getirme Merkezi' projemizin yapım işine başlamış bulunmaktayız. Atık getirme merkezimizde vatandaşlarımızın kaynakta ayırarak biriktirdikleri atıkların kabulü yapılabilecektir, 14 tür geçici atık depolama bulunacaktır” diye konuştu.