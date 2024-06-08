Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Filistin İçin Kıyama Davet mitinginde konuştu. İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, somut adımlar atmanın zamanının geldiğini söyledi. Erbakan, “Siyonizm inancının gereğini yapıyor. Binlerce yıldan beri yapıyor. Bu gün de Gazze'de, Refah'ta yapıyor. Asıl önemli olan biz Müslüman ülkeler olarak ne yapıyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki sadece konuşmaktan ve kınamaktan öteye geçemiyorlar. Bu noktada Milli Görüş lideri Merhum Necmettin Erbakan Hocamızı bir kez daha anmamız gerekir. Ne yaptı Erbakan Hocamız Siyonizm karşısında, kana kan, dişe diş metoduyla mücadele etti. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bakınız 74 Kıbrıs harekatını Amerika ve İngiltere'ye rağmen gerçekleştirdi. Arkasından Amerika bu harekatı yaptığımız için bize ambargo uyguladığı zaman Erbakan Hocamız dedi ki siz bize ambargo uygularsanız biz de sizin İncirlik Üssünüzü kapatıyoruz dedi ve tarihte ilk defa İncirlik Üssünü kapattı. Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar. Arkasından 1980'de İsrail yanlısı politika yürüttüğü için Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i gensoru ile bakanlıktan düşürdü. Sadece bu değil, 54'üncü hükümet döneminde büyük İsrail planına karşı el ele vermiş olan D-8'i kurdu, D-60 hedefini ortaya koydu ve yine 54'üncü hükümette Amerikan askerlerini, çekiç gücü kulağından tuttuğu gibi Türkiye'den dışarıya attı. Yine 54'üncü hükumet döneminde tam 100 sene aradan sonra Türk askerini yeniden Filistin'e gönderdi. Barış Gücü olarak, El Halil kentinin korunmasında görev yapmak üzere, 100 sene aradan sonra Mehmetçiği meclis kararıyla yeniden Filistin'e gönderdi. Siyonizmin en önemli silahı olan Amerikan dolarına karşı İslam Dinarı projesini ortaya koydu. İşte Milli Görüş budur. Siyonizm karşısında laf değil, icraat konuşur” dedi.

Müslüman ülkelere çağrıda bulunarak İsrail'e verdikleri petrol ve doğalgazı kesmelerini isteyen Erbakan, "Peki şimdi ne yapılacak? Eğer bu Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız gerekmektedir. Bakınız bu gün Müslüman ülkeler sadece petrolü dahi size vermiyoruz deseler bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Dünyadaki petrolün üçte ikisini Cenabı Allah bu 57 Müslüman ülkeye verdi. Bu Müslüman ülkeler ortak bir karar alsa, siz bu zulmü durdurmadığınız sürece size doğalgaz vermiyoruz deseler, dünyadaki doğalgaz rezervinin yüzde 55'ini Cenabı Allah bu 57 Müslüman ülkeye vermiş. Bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz” ifadelerini kullandı.

Kürecik Radar Üssü ile İncirlik Üssünün derhal kapatılması gerektiğini belirten Erbakan, “Yine bu zulme açıkça destek veren Amerika'nın İncirlik'teki üssünün bu günden tezi yok kapısına kilit vurulup kapatılması gerekir. Ve yine Türkiye'nin atacağı bir diğer adım, Malatya'da bu katil Siyonistleri korumak için kurulmuş Kürecik Radar Üssünü bu günde tezi yok kapatmak mecburiyetindeyiz. Şanlıurfa'dan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Sadece kınamakla, sadece lanetlemekle bu iş bitmez, gelin Malatya Kürecik'teki radar üssünü kapatalım ve bu katil Siyonistlere en büyük desteği veren Amerika'nın Adana İncirlik'teki üssünü bu günden tezi yok kapatalım. Korkmanıza gerek yok, bir şey olmaz. Merhum Erbakan Hocamız İncirlik Üssünü kapattı ve hiç de bir şey olmadı. Gelin bu vahşet karşısında bu cesur adımı bir kez daha atalım. Efendim, Kürecik radar Üssü NATO üssüdür, biz oradaki bilgileri NATO ülkelerine veriyoruz, İsrail'e vermiyoruz. NATO dediğin zaten Amerika ve İngiltere. Zaten İsrail'e yönelen tehditleri, füzeleri, dronları Amerika ve İngiltere önlüyor, Amerika ve İngiltere vuruyor” diye konuştu.