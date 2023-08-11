Kiracı kadına elektik saati zulmü! Kiracı kadına elektik saati zulmü!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminönü İskele Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira, 3 şoföre taksimetre açmadığı için bin 979'ar lira, yolcu seçtiği ve fahiş ücret istediği tespit edilen 2 şoföre ise 4 bin 64'er lira para cezası kesildi. Denetimde yolculardan fahiş ücret istedikleri ve yolcu seçtikleri gerekçesiyle ceza yazılan 2 şoförün ayrıca toplu taşıma aracı kullanım belgesi geçici olarak askıya alındı. Evrakları askıya alınan şoförlerin araçları çekici ile otoparka götürüldü.
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“Bence memur beyler İngilizceyi eksik biliyor”
Aracına binen iki kadın turistten Sirkeci-Dolmabahçe yolculuğu için fahiş ücret istediği iddia edilen Özkan A., "Yolcuları Sirkeci’den aldım, Dolmabahçe Sarayı’na gideceklerdi. Bence memur beyler İngilizceyi eksik biliyor. Ne kadar sürüyor diye sordular, ‘30-40 dakika, taksimetre’ diye cevap verdim. Memur beyler turistlerle konuştu. Beni hiç muhatap etmedi. 4 bin 64 lira ceza yedim. Kullanım belgemiz de askıya alınacakmış" ifadelerini kullandı.