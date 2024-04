Eyüpspor ilk kez Süper Lig’de

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Altay ile karşılaştı. Eflatun-sarılılar, İzmir ekibini Gianni Bruno’nun 2, Recep Niyaz ve Adrien Regattin’in golleriyle 4-1 yenerek puanını 67’ye yükseltti. Ligde ilk 2 takımın doğrudan üst lige yükseldiği 1. Lig’de Eyüpspor, üçüncü sıradaki Sakaryaspor ile puan farkını 17’ye çıkararak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig bileti aldı.

Liderlik şampiyonlukla taçlandı

Trendyol 1. Lig’in 2023-2024 sezonunda 6 haftada 6 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor, sezon boyu götürdüğü liderliği 29. haftada şampiyonlukla taçlandırdı. Eflatun-sarılılar rakip filelere 68 gol gönderirken kalesinde de 25 gol gördü. Bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçın 13’ünde galibiyet elde ederken, bu kulvarda da 39 puanla en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor.

Arda Turan, ilk takımıyla şampiyonluğa uzandı

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ceketini giyen Arda Turan, 2022-2023 sezonunun 33. haftası öncesi 14 Nisan 2023’te Eyüpspor’da göreve getirilirken ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. Takımının başında normal sezonu 6. sırada tamamlayan Turan, 1. Lig play-off 1. Turu’nda Sakaryaspor’u elerken, çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda Bodrum FK’ya elendi. Yeni sezona ise başarılı bir giriş yapan genç teknik adam, sezon sonuna kadar lider götürdüğü ligin bitimine 5 hafta kala ilk 2 sırayı garantiledi ve antrenörlük kariyerinin başında ilk takımıyla şampiyonluk yaşamayı başardı.

Bruno ve Ahmed Kutucu golleriyle taşıdı

Eflatun-beyazlılar ligde 65 golle bu alanda da zirvede yer alırken, forvet oyuncuları Gianni Bruno ve Ahmed Kutucu golleriyle ön plana çıktı. Belçikalı futbolcu 28. maçını oynadığı Altay karşısında 2 gole imza atarak 16. golüne ulaştı. Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 14 gol kaydetti. Ganalı orta saha oyuncusu Prince Obeng Ampem’in 9 golü bulunurken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ise 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Claro, Robin, Ampem ve Bruno

Arda Turan, bu sezon takımda en fazla süre verdiği isimler Luccas Claro, Robin Yalçın, Prince Obeng Ampem ve Gianni Bruno oldu. Bu oyuncular 28 maçta forma giyerken, Murat Uçar da 27 müsabakaya çıktı.

Son 10 yılda 3 lig şampiyonluğu

Uzun yıllar TFF 2. Lig’de mücadele eden ve 2014 yılında düştüğü 3. Lig’den 1 sezon sonra tekrar şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Eyüpspor, 2020-2021 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolda yaptığı yatırımların meyvesini alan eflatun-sarılılar, 1. Lig’de ilk sezonunda play-off oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon da play-off yarı finalinde elenen İstanbul ekibi bu istikrarı bu sezona da yansıtarak Süper Lig bileti almaya hak kazandı. Eyüpspor, önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak.

3 sezonda 3 farklı ilçe takımı

Eyüpspor’un Süper Lig’e yükselmeyi garantilemesinin ardından son 3 sezonda İstanbul’un 3 farklı ilçesi en üst lig olan Süper Lig’e yükseldi. 2021-2022 sezonunda Ümraniyespor, 70 puanla ligi ikinci bitirerek bu başarıyı elde ederken, 2022-2023 sezonunda Pendikspor, play-off finalinde kupaya uzanan taraf olmuştu. Öte yandan İstanbulspor da 2022 yılında play-off’lardan Süper Lig bileti alan bir başka İstanbul takımı oldu.

Arda Turan: "Süper Lig’e renk katacağız"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig’de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig’de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, "Bugün bunu bütün Türkiye’ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig’e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay’ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonluk coşkusunu futbolcular ve taraftarıyla yaşarken, duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Sezon boyu çok çalıştıklarını belirten Turan, "Altay ile oynadık, küme düştüler. Onlara da tüm saygımızı göstermeye çalıştık. Altay camiasına geçmiş olsun diliyorum. Umarım hak ettikleri yere dönerler. Bize gelince ilk günden son ana kadar oyunu güzelleştirmek için, sahada kalabilmek için her şeyi yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, gerçekten çok iyi oynadılar. Kötü oynadıklarında da oyunu güzelleştirmeye çalıştılar, mücadeleyi gösterdiler. Bugün geldiğimiz noktada tarihin en güzel, en erken şampiyonluklarından birini yaşattılar. Eyüpsultan semti bazı şehirler kadar büyük bir semt. O yüzden bunu çok hak ediyor. İnşallah stadımıza kavuştuğumuzda ülkemize örnek olan, gençleri yetiştiren, kadınların, çocukların gelebileceği kulüp olmak istiyoruz, hayalimiz bu. Bugün bu hayalin ilk adımını attık. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’a çok teşekkür ediyorum. Onlar bu imkanları sağlamasaydı asla başaramazdık. En büyük teşekkür oyuncularıma; Bodrum’da elendikten sonra 'En erken şampiyonluğu kazanacağım' dediklerinde birçoğu şüpheyle baktı ama bazıları inandılar. Hepsini tebrik ediyorum. Kalan haftalarda da en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Çünkü kimsenin kaderi ile oynamak istemiyoruz. En dürüst, en iyi şekilde, tabii ki bir şeyler deneyeceğiz. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama en iyi halimizle sahada olmaya çalışacağız" diye konuştu.



"Süper Lig’e renk katacağız"

Takımda aile ortamı oluşturduklarına dikkat çeken Arda Turan, "30 yaşın üzerinde birçok oyuncumuz var. Kolay değil alışkanlıklarını değiştirmek, her gün tekrar yapmak. Her gün bana sabır gösterdiler. Onlara da aile olduğumuzu söyledim. Onlar da bir insan. Bu birlikteliği sağlayınca bu başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede başka türlü çalışıp, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynamaya cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye’ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig’e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar" ifadelerini kullandı.