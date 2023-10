Tarım ve bahçecilik alanında 88 ülke ve birçok uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilecek EXPO Doha'nın ana teması olarak ‘Daha İyi Çöl, Daha İyi Çevre’ olarak belirlendi. EXPO 2023 Doha’da Ticaret Bakanlığı himayesinde bin 24 metrekarelik bir alanda EXPO’nun en büyük yerleşim alanı olarak Türkiye pavilyonu kuruldu. Türk pavilyonunun açılışını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gerçekleştirdi. Açılış töreninde Mehter takımı ile Türk halk oyunları ekibi gösteri düzenledi. Kurdele kesimi sonrası iki bakan ortak açıklama yaptı.



Bakan Yumaklı: “Türk Katar dostluğu her zaman devam edecektir”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu sabah İslam İş birliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı için buradaydık. Bundan iki yıl evvel Türkiye’nin ev sahipliği söz konusuydu, yapılan toplantıyla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısıyla birlikte ev sahipliğini Katar’a teslim etmiş olduk. Böylelikle iki yıllık süre içerisinde daha önce Türkiye’nin ev sahipliğinde konuşulmuş olan başlıkları bu süre içerisinde neler oldu, neler yaptık, şeklinde de bizim anlatma ve tecrübelerimizi paylaşma imkanımız oldu. Bugün de öğleden sonraki bölümünde Katar’da düzenlenen Expo’ya katıldık. Sayın Bakanım da teşrif ettiler. Bu toplantının sonrasında da burada bizim Türk pavilyonun açılışı için geldik. Türkiye’den gelmiş iş adamlarımız var, Türkiye’yi 7 bölgesiyle temsil eden bir konsept var. Buradaki amaç kendi bakanlığım yönünde tarımın dünü ve bugünüyle alakalı, geldiği yerle alakalı, en azından burayı izleyenlere, buraya gelenlere Türk tarımı hakkında da bilgiler vermek üzere buraya gelen ziyaretçilere bunu göstermek adına da bir konsept hazırlanmış. Ben emeği geçenlere başta Sayın Bakanımız olmak üzere Ticaret Bakanlığımızın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Türk Katar dostluğu bundan önce olduğu gibi bugün de, bundan sonra da, yarın da, devam edecektir. Her konuda birbirlerini destekleyen, birbirlerini anlayan, uluslararası arenada birbirlerinin tezlerini her zaman için ön planda tutan iki ülke olarak iş birliklerimiz devam edecek. Bu vesileyle ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Bakan Bolat: “Katarla ilişkilerimizi ilerleteceğiz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar’da bu yıl düzenlenen Expo fuarında Türkiye standını Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte hazırlandığını belirterek, “Bu Yeşil Expo’nun en büyük ve en güzel standını Türkiye olarak biz hazırladık. Bu Katar ile olan ilişkilerimize verdiğimiz büyük önemi gösteriyor ve bugünkü açılışı da iki bakan Türkiye'yi temsilen birlikte katıldık. Gerçekten çok güzel bir Expo hazırlamışlar, Katar hükümetini, Emirini ve Katar halkını tebrik ediyoruz. Biz Türkiye olarak her hal ve şartta Katar ile siyasi ilişkilerimiz de ekonomik, ticaret, turizm yatırım ilişkilerimizde adeta müttefik stratejik konumunda başarılı ortak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah daha da ilerleterek büyüyeceğiz. Yakında TBMM'de onaylanacak ekonomik ve ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle bu ilişkiler daha da gelişecek. Bu vesileyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı olarak 150 kişilik bir heyetle Doha’ya geldik. Katarlı iş insanlarıyla Türk iş insanları ihracatçılarımız ikili iş görüşmeleri yaptılar. Biz de iki ülke ilişkilerine dair önemli mesajlar verdik. Öncesinde de Katar'dan çok sayıda medya mensubunun katıldığı basın toplantısı gerçekleştirdik” dedi.



“Türkiye’de yaşanan münferit olaylar ırkçılık ve Arap düşmanlığı olarak yansıtıldı, biz böyle olmadığını anlattık”

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi ve gelecekte yapılacak işler konusunda bilgiler verdiklerini anlatan Bakan Bolat, “Özellikle bir konunun da altını çizmek istedik; maalesef Türkiye'mizde on milyonlarca turistin geldiği ve 4 milyonun üzerinde mültecilere ev sahipliği yaptığımız ve yabancıların yaşadığı ortamda bu yaz bir kaç tane meydana gelen münferit darp hadisesini iki tarafta da abartılı bir şekilde istismar edip sanki ırkçılık ve Arap düşmanlığı varmış gibi yansıtmak isteyenlere karşı asla böyle bir şey olmadığını vurguladık. Bunlar birkaç kişi arasında münferit adli konulardı ve emniyetimiz, adliyemiz Türkler arasında olduğu gibi yabancılar arasındaki olaylarda da kanunları ne diyorsa eşit bir şekilde işlem yaptı, bunu vurguladık. Bizim başımıza burada ve başka bir ülkede bir darp hadisesi meydana gelse bunun da asla Türk düşmanlığı olarak nitelendirilmeyeceğini vurgulamış olduk. Buna medya mensupları teşekkür ettiler. Bu anlamda herkese çağrıda bulunmak istiyoruz. Türkiye’ye yatırım yapanlar Türkiye’ye gezmek için gelen turistler Türkiye ile ticaret yapmak isteyenler ve mülteciler bizim misafirimizdir. Biz onlara geleneksel Türk misafirperverliğinin en iyi örneklerini sunmaya devam edeceğiz. Allah'a şükürler olsun verimli başarılı bir geziyi gerçekleştirmiş olduk. Türkiye katar dostluğu ve iş birliğinin çok daha yukarılara çıkmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Bahçeciliğin Anavatanı” teması

Türkiye pavilyonu ‘Modern Tarım, Teknoloji ve İnovasyon, Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik’ alt temalarının tümünü kapsayacak fikirlerle tasarlandı. Bu kapsamda, ‘daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya’ için Türkiye’nin öncü rol üstlenme iradesini yansıtmayı hedefleyen “Bahçeciliğin Anavatanı” teması belirlendi. Türkiye pavilyonunda hem ülkenin bereketli topraklarını oluşturan 7 bölgesinin kültürel değerleri ve tarımsal faaliyetleri sergilenecek, hem de ülkenin tarımının geçmişten geleceğe yenilikçi adımlarla ilerleyen serüveni anlatılacak. Pavilyonda, Cumhuriyetin Yüzüncü yıl vizyonu ile ülkenin tarımında kullanılan teknoloji ve üretimi buluşturan, sürdürülebilirlik ve doğal enerji kullanımına yönelik yenilikçi çözümler de sergilenecek. Pavilyonun ilk bölümü olan karşılama bölümünde Türk tarihi ve kültürünün bir parçası olan Türk bahçesi ile ziyaretçiler karşılanacak, ayrıca bu bölümde yer alan sergi Türkiye’nin yedi bölgesinin en ünlü tarım ve bahçe ürünleri ziyaretçilere tanıtılacak. Alanın ikinci bölümünü oluşturan deneyimleme bölümünde "Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği" sergisinde Türkiye'de kullanılan tarım yöntemlerini ve ülkenin geleceğe dönük tarım vizyonu ziyaretçilerle buluşacak. Pavilyonun üçüncü bölümü olan uğurlama kısmında ise misafirler, pavilyon ziyaretlerini tamamlamalarının akabinde ülkeye özgü hediyelik eşyalar ile buluşma imkanı yakalayacak. Pavilyon binamızın üst katında yer alan sergi alanında ise, Türkiye’nin ihracattaki lider sektörlerinin tanıtımı yapılırken, ürünler ve projeler sergilenecek.

Expo'nun Türkiye bölümünde, daha sağlıklı bir dünya ve doğanın geleceğine dair neler yapılması gerektiği ve çözüm önerilerine yönelik Karbon Ayak İzi Ölçümü, Kendi enerjisini kendi üreten dijital Güneş Enerjili İncir Ağacı, 7 Bölge, 4 Mevsim Türkiye Sergisi, Endemik Bitkiler Sergisi ve Topraksız Tarım Seraları gibi birçok önemli detay da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.