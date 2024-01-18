Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat mücadelesine bir aile daha katılımıyla sayı 374’e yükseldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 599’uncu gününde kararlılıkla devam ediyor. Aileler evlat mücadelesini sürdürürken, bir anne daha çocuğunu terörün pençesinden kurtarmak için oturma eylemine katıldı.

HDP il binasının önünde elindeki çocuğu Mazlum’un fotoğrafıyla mücadeleye katılan anne Naciye Ercan, evladının 2018 yılında 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü.

Çocuğunu alana kadar HDP önündeki mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Ercan, “Oğlum 2018 yılında bana Aydın’a gideceğini söyledi. Sonradan öğrendik ki PKK terör örgütüne karışmış. Örgüte katıldığını da fotoğrafını görerek anladım. İstiyorum ki oğlum gelip devletine teslim olsun. Evladım gelmeden buradan bir yere ayrılmam. Oğlum, gel teslim ol. Seni çok özledim oğlum. Bir aydır çocuğumun dağda olduğunu öğrendim. Tek isteğim oğlumun teslim olmasıdır” dedi.