Malzemeler:

Yapılışı:

Öncelikle, bir karıştırma kabında toz şekeri tuzla karıştırın. Tuz, dondurmanın donmasını kolaylaştırarak daha yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlayacaktır.

Sıvı haldeki kremayı ve sütü toz karışımına ekleyin. Karışımı iyice çırpın, böylece şeker eriyip diğer malzemelerle homojen bir karışım elde edersiniz.

Karışıma vanilya özütünü ekleyin ve tekrar çırpın. Vanilya, dondurmanın lezzetini artıracaktır.

Karışımı buzdolabına koyun ve en az 2 saat, tercihen 4 saat boyunca soğutun. Karışımın soğuk olması, dondurma makinesinde daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Soğuyan karışımı dondurma makinesine aktarın ve makinenizin talimatlarına göre işlemi başlatın. Dondurma makinesi, karışımı karıştırarak dondurmanın kremsi ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Dondurma makinesinde işlem tamamlandığında, dondurmanız hazır olacak. Eğer daha yumuşak bir dokuya sahip dondurma istiyorsanız, hemen servis yapabilirsiniz. Ancak daha sert bir dondurma elde etmek isterseniz, dondurmayı bir kapaklı kap içinde dondurucuda birkaç saat daha bekletin.