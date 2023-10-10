UEFA tarafından resmi olarak duyurulan bu kararın ardından UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2028 ve EURO 2032'nin ev sahiplerini açıkladı. Buna göre, EURO 2028'i ev sahipliği yapmak üzere Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti birliği seçilirken, 2 ülkenin ortak başvurduğu EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'da düzenleneceği kesinleşti.

Türkiye'nin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nı ev sahibi olarak düzenleme adaylığı serüveni uzun bir mücadele ile dolu oldu. Daha önce 2008'de Yunanistan ile ortak aday olarak başvuran Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024 için tek başına adaylık başvurusu yapmış ancak her seferinde oylama sürecine geçilmeden önce adaylıktan çekilmişti. Yedinci denemesinde ise Türkiye, turnuvanın ev sahibi olma hakkını kazandı.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIK SERÜVENİ

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini aldı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yapmış ancak oylamada kaybetmişti.