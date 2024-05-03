Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

3 Mayıs 2024 itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken, otogazda ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul:

Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre

Ankara:

Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre

İzmir:

Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre

Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı da Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.