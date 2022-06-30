Yetiştirme yurtlarından ayrılan gençler pilav gününde buluştu

Eskişehir Yurttan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Özbaş, geleneksel 13’üncü Pilav Günü’ne katılım gösterenlere teşekkür etti.

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, 13.Pilav Günü’ne katılan ve yardım edenlere ESYURTDER Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Özbaş teşekkür etti. Derneğin kendi imkanlarıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten başkan Özbaş, "Derneğimiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ’Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Buluşma Günü’ programını 13’üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadık. 13’üncü Pilav Günü etkinliğini, ilk kez derneğimizin kendi imkanları ile düzenledik. Öncelikle bu günümüze katkıda bulunan ve bizleri yalnız bırakmayan kurum müdürlerine kardeşlerimize tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda kurumlardan emekli olan, geçmiş yıllarda yurtlarda bulunan çocuklara annelik babalık yapan çalışanları da unutmadık" diye konuştu.