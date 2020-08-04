Yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor
TEPEBAŞI BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZLERİ 2020 YAZ DÖNEMİ KURSLARI, KORONA VİRÜS NEDENİYLE KISITLI KONTENJANDA VE VİRÜS ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE AÇILIYOR.
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2020 Yaz Dönemi Kursları, Korona virüs nedeniyle kısıtlı kontenjanda ve virüs önlemleri çerçevesinde açılıyor.
Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek 2020 Yaz Dönemi Kursları kapsamında işaret dili, diksiyon, yazarlık, diksiyon, İngilizce Speaking B1, yoga, dans çalışması ve beden eğitimi kursları gençler ile buluşacak. Pandemi süreci dolayısıyla kursların planlaması, virüsle mücadele kurallarına göre belirlendi. Kurs kontenjanları da derslik ve salonların fiziki yapısına göre belirlendi. Ayrıca ortak eşya kullanımı veya temas içeren kurslar da bu dönemde açılmayacak.
Kayıtlar, 17-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olacak ve her öğrenci tek bir kursa kayıt olabilecek. Dönem sonunda kursiyerlere katılım belgesi takdim edilecek.
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25