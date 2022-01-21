Ücretsiz yemek hizmetine sömestr arası

Tepebaşı Belediyesi’nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmetine sömestr tatili dolayısıyla ara verilecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor. Hafta içi her gün 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde ve Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ve HES kodu ibraz ederek her iki noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üniversite öğrencilerinin final sınavlarının ardından sömestr tatili dolayısıyla memleketine dönecekleri için ücretsiz yemek hizmetine de ara verileceğini duyurdu. Öğrenciler de ücretsiz yemek hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.