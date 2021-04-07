banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 07.04.2021, 10:48
3
Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, telefon dolandırıcılığı şikâyetlerinin artması üzerine özel

ekip oluşturuldu. Ekipler, telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, bu kişileri takip ediyoruz", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş" gibi ifadelerle bir kadını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Delil T.’yi suçüstü yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Delil T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu