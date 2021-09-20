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TEI, Teknofest’e hazır

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte bu sene 4. kez düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde TEI standını ziyaret edecek misafirler Türkiye’nin havacılık motorlarındaki ilklerini görme fırsatına sahip olacak.

ESKİŞEHİR 20.09.2021, 16:01
TEI, Teknofest’e hazır

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte bu sene 4. kez düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde TEI standını ziyaret edecek misafirler Türkiye’nin havacılık motorlarındaki ilklerini görme fırsatına sahip olacak.

Teı-Pd222st ilk kez sergilenecek TEI, standında yerli ve millî imkânlarla tasarladığı motorlar, motor parçaları ve imalat kabiliyetlerini sergileyecek. TEI’nin; Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü, Türkiye’nin ilk yerli üretim helikopter motoru T700-TEI-701D’yi, dünyanın en çok kullanılan havacılık motorlarından GEnx için TEI’de üretilen parçaları, F16 filomuza da güç veren F110 motorları için TEI tarafından üretilen parçalar ile birlikte geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yöntemiyle ürettiği parçaları ziyaretçilerin ilgisine sunacağı festivalde aynı zamanda, Baykar’ın Akıncı C platformunda kullanılması planlanan TEI-PD222ST Turbodizel Havacılık Motoru ilk kez sergilenecek.

Statik alanda ve yarışma çadırında sürprizler

TEI, turbojet grubunda geliştirdiği TEI-TJ300 Orta Menzilli Gemi Savar Füze Motorunu, TEI-TJ90 Turbojet Motorunu ve TEI-PG50 İki Zamanlı Benzinli Havacılık Motoru’nu festivalin statik alanında deneysel platformlar üzerinde sergileyecek. Festivalde TEI yürütücülüğünde gerçekleştirilen Jet Motor Tasarım Yarışması’nın final sunumları da gerçekleştirecek. 7 takımın kıyasıya yarışacağı finalde ayrıca finalist ekipler arasında TEI-TJ90 motorunun montaj yarışması düzenlenecek. Yarışma çadırında ayrıca TEI’nin insan kaynakları alanındaki yöneticilerinin “Gücün Kaynağında Kariyer Yolculuğu” sunumları gerçekleşecek. Gerçekleşecek bu sunumlarla birlikte çadırda ayrıca işe alım süreçleri, aday mühendislik programı, TEI Akademi, staj programları ve TEI Havacılık Motorları Okulu hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

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