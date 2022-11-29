Saraç, OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

OSBÜK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Başkan Kütükcü, organize sanayi bölgeleri ve OSBÜK’ün faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü olduğunun altını çizerek, OSB’lerin ülke ekonomisinin lokomotifi haline geldiğini vurguladı.

Saraç, Eskişehir sanayisinin görüşlerini aktardı

Sanayicilerin karşılaştığı sorunların da görüşüldüğü toplantıda söz alan YKK Üyesi Metin Saraç, finansmana erişimdeki son durum, EYT düzenlemesinin sanayiye ve istihdama etkisi ile enerji fiyatlarındaki gelişmeler konusunda Eskişehir sanayisinin görüşlerini dile getirdi.

OSBÜK’ün projeleri hakkında bilgiler verildi

Toplantının devamında OSBÜK’ün projeleri olan OSBÜKbulut, OSBÜKnet ve Enerji İzleme Sistemi ile ilgili bilgiler verilirken, “Elektrik Piyasasında Enerji Depolama Sistemleri” isimli de bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Yönetim, Denetim ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri toplantının gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini dile getirdi.