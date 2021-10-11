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Millî yüzücü Sümeyye Boyacı’dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu’ya ziyaret

Eskişehirli millî yüzücü Sümeyye Boyacı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu’yu makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 11.10.2021, 15:24
Millî yüzücü Sümeyye Boyacı’dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu’ya ziyaret

Eskişehirli millî yüzücü Sümeyye Boyacı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu’yu makamında ziyaret etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ve dördüncü olan, Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda da gümüş ülkeye gümüş madalyayla dönen millî yüzücü Sümeyye Boyacı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu, “Şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden sporcumuz Sümeyye Boyacı’ya katılacağı yarışlarda yürekten başarılar diliyorum” dedi.

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