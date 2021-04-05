Mihalgazi’de kuvvetli rüzgar büyük hasara sebep oldu

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesin kuvvetli rüzgar seralarda, elektrik direklerinde ve trafolarda 330 bin liralık hasar oluşturdu.

Edinilen bilgiler göre, Mihalgazi İlçesi Sakarıılıca, Dokuz Mayıs ve Demirciler mahallelerinde 38 adet serada kuvvetli rüzgâr dolayısıyla maddi hasar oluştu. Sera naylonları yırtılırken, ilçedeki elektrik direkleri ve trafolar da kuvvetli rüzgârdan zarar gördü. Oluşan hasarın yaklaşık 330 bin lira olduğu öğrenildi.