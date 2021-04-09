Kuaförler için yeni imkân

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu-Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi (TESK ESYEM), Berberler ve Kuaförler Odası Mesleki Yeterlilik Belgesi ile daha önce ustalık belgesini alamayan yeterli şartları sağlayamamış berber, kuaför ve güzellik uzmanları için belgelerini almanın yolunu açıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Eskişehir Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Fethi Özkara, mesleki yeterlilik belgesinin, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren belge olduğunu belirtti. Özkara, "Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanan meslek sahipleri daha sonrasında Baksan Eğitim Merkezi’nde denkliklerini yaptırdıktan sonra kalıcı olan ustalık belgelerini almaya hak kazanacaklardır. Sınavdan önce TESK-ESYEM tarafından görevlendirilen eğitmen ile gerçekleşecek olan eğitimlere katılım oldukça önemlidir. Çünkü sınav anında nelere dikkat edilecek, nasıl davranılacak, hangi ekipmanlar nasıl kullanılacak bunlar gibi püf noktalara değinilecektir. Belgesi olmayan meslek sahipleri belgelerine kavuşacaktır” dedi.