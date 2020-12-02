Kocakaya ailesi için tesis edilen ‘hatıra ormanı’na 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı dikildi

Kocakaya ailesi, rahmetli olan anneleri Güllü Kocakaya ile hayatta olan babaları Mustafa Kocakaya anısına; ‘hatıra ormanı’ oluşturmak için Eskişehir Şehir Hastanesi karşısı olan Sultandere mevkiine 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı dikildi.

Eskişehir’de orman alanlarının çoğalmasına katkıda bulunmak için ‘hatıra ormanı’ oluşturduklarını belirten Minevver Sezer, aile fertleri adına yaptığı açıklamada, ‘’Rahmetli annem Güllü Kocakaya ve halen yaşayan babam Mustafa Kocakaya’nın anısına ailecek ‘hatıra ormanı’ oluşturmak istedik. Bunun için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat ettik. Müracaat sonunda bize Eskişehir Şehir Hastanesi karşısı olan Sultandere mevkiine ‘hatıra ormanı’ oluşturabileceğimizi belirttiler. Biz de babam Mustafa Kocakaya’nın önderliğinde; kardeşlerim olan Safiye Pamdir, Kudret Kocakaya, Ceylan Kocakaya, Mihrap Kocakaya, Sonver Üşümez ile birlikte ‘hatıra ormanı’ oluşturmak için, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü hesabına, dikilecek olan fidanların parasını yatırdık. Bunun üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından; Eskişehirli Güllü Kocakaya ve Mustafa Kocakaya anısına, 2 bin adet karaçam ve sedir fidanı dikilerek ‘hatıra ormanı’ tesis edildi. Oluşturduğumuz ‘hatıra ormanı’ ile; rahmetli annem Güllü Kocakaya’ya akde-vefa borcumuzu hep birlikte ailecek ödedik. Eskişehir’de orman varlığının gelişmesine ailecek katkıda bulunduk’’ dedi.