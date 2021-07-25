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Kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarmanın drone çalışması ile bulundu

Eskişehir’de otlatılırken kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

ESKİŞEHİR 25.07.2021, 09:33
Kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarmanın drone çalışması ile bulundu
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Eskişehir’de otlatılırken kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince, Tepebaşı’na bağlı Hekimdağ Mahallesi’nde bir vatandaşa ait üç adet büyükbaş hayvanın yayılım esnasında kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince olayla ilgili yapılan araştırmada, A.B. isimli şahsa ait olan 3 adet simental cinsi büyükbaş hayvanın, mahalle çobanı M.K.’nin bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu Harita Tepesi Kuşça mevkiinde kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen bulamadıkları öğrenildi. Jandarma ekiplerinin drone ile bölgede yaptıkları arama neticesinde kayıp hayvanların otlatıldıkları yerden 6 kilometre uzakta olduğu tespit edildi. Kaybolan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla hayvanlara bakmaktan sorumlu çoban M.K. hakkında, "Başkasının mallarını yönetmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen mallar ile ilgili emniyeti suistimal" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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