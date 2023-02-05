Kaldırımlar adeta buz pistine döndü

Etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, Eskişehir’de kaldırımların ve ara sokakların buzlanmasına neden oldu.

Eskişehir’de gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava ile kar yağışı birleşince ara sokaklarda ve yürüyüş yollarında buzlanmalar meydana geldi. Gece saatlerinde sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı kaldırımların buzlanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar yer yer buz tutan alanlarda yürümekte güçlük çekti. Aracını kullanmak zorunda kalan sürücüler ise kontrollü şekilde trafikte ilerledi. Belediye ekiplerinin bazı bölgelerde tuzlama çalışması yapması yeterli olmadı.