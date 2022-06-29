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Kaldırım değil adeta otopark

Eskişehir’de bazı sokaklarda bulunan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri pes dedirtti.

ESKİŞEHİR 29.06.2022, 15:13
Kaldırım değil adeta otopark

Eskişehir’de bazı sokaklarda bulunan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri pes dedirtti.

Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nin ara sokaklarında park yeri bulamayan araç sürücüleri, farklı bir yöntem seçti. Yayaları umursamadan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri hayrete düşürdü. Bazı alanlarda ise araçların peş peşe sıralanmış olması dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar civarda otoparkların bulunduğunu vurgulayarak, bu tarz görüntülerin genellikle her gün yaşandığını belirtti. Ayrıca kaldırımların araçlarla dolu olmasından dolayı, vatandaşların yoldan yürüdüğü görüldü.

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