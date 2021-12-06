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İhtiyaç sahiplerine uzanan dost eli: “TEBEV”

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ederken, belediyenin desteğini yanında hisseden vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

ESKİŞEHİR 06.12.2021, 15:38
İhtiyaç sahiplerine uzanan dost eli: “TEBEV”

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ederken, belediyenin desteğini yanında hisseden vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012’den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor. TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli vatandaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor.

“10 bin 791 kez hizmet ulaştırıldı”

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV’in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında 346 vatandaşın TEBEV’in gözetimi altında olduğu, 2012 yılından bu yana ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara, toplam 10 bin 791 kez TEBEV ekipleri tarafından ulaşılarak hizmet sağlandığı belirtildi.

“Tepebaşı Türkiye’ye örnek bir belediye”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin değerlendirmesinde TEBEV’in çok önemli bir görevi, 2012’den bu yana başarı ile sürdürdüğünü belirterek, “Tepebaşı Belediyesi, birçok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da Türkiye’ye örnek bir belediye. TEBEV de herhangi bir maddi geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belediyenin imkânları ile her türlü yardımı sağlıyor. Bu çalışmamız ile uzman ekiplerimiz, birçok sağlık hizmetini vatandaşımızın evine ulaştırıyor. Ayrıca yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları iyileştirmeleri de özenle sağlıyoruz. Sağlık kontrolü ya da diğer TEBEV hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımız ile ben de birebir iletişim halindeyim. TEBEV’den aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde, ne kadar güzel bir hizmet gerçekleştirdiğimizi de anlayabiliyoruz. Bir hekim olarak gurur duyduğum sağlık alanındaki çalışmalarımıza, aralıksız olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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