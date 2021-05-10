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Hırsızlık şüphesi taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de çalıntı olduğu düşünülen eşyalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 10.05.2021, 16:43
Hırsızlık şüphesi taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de çalıntı olduğu düşünülen eşyalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Erenköy mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hırsızlık şüphelisi olabileceği değerlendirilen 2 şahıs tespit edildi. Şüpheli N.Y. ve Y.C.Ö., ellerinde suç aletleri olduğu düşünülen çalıntı eşyalar ile 1 adet tost makinesi, 1 adet araç takviye kablosu ve çok sayıda demir çelik malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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