Gençlik merkezleri final dönemi boyunca 24 saat açık

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 10-22 Ocak tarihlerinde, final sınavları dolayısıyla 24 saat hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile kentteki gençlere destek olmayı sürdürüyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi de üniversite öğrencileri için 10-22 Ocak tarihleri arasında 24 saat süreyle hizmet veriyor. Merkezde final sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 24 saat açık kütüphane hizmeti kapsamında, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor. 24 saat açık olan merkezden ve sunulan hizmetlerden, üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.