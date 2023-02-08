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Firari FETÖ şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı
Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
ESKİŞEHİR 08.02.2023, 10:36
Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince ‘FETÖ Üyesi Olmak’ olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. Y. adlı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu firari şahıs, Tepebaşı İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.