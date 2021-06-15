ESOGÜ Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencilerinin eserleri Trienal’de

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin baskı resimleri Bitola Uluslararası Grafik Sanatlar Trienali’nde de sergilenecek.

Üç yılda bir Makedonya’nın Bitola şehrinde yapılan ve dünyanın önemli grafik sanatlar tirienallerinden biri olan 10. Bitola Uluslararası Grafik Sanatlar Trienali’nin (International Triennial of Graphic Art Bitola), final aşamasında yüzlerce başvuru değerlendirildi. Bu yıl yapılan değerlendirme sonucunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Aleyna Ünaldı, Orhan Uğurluel ve Aslı Çetin’nin çalışmaları kabul edildi. Öğrencilerin Özgün Baskı I dersi kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Tezcan Bahar rehberliğinde yaptıkları linol baskıresim ve mono baskıresim çalışmaları, düzenlenen uluslararası sergide yer alacak.